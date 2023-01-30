«مسيرات مجهولة» تستهدف موقعاً عسكرياً وسط إيران

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عواصم- الوكالات: أعلنت إيران ليل السبت الأحد أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة «إرنا» عن بيان لوزارة الدفاع أنّه «في مساء 28 يناير تمّ تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيّرة على أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع». وأشار البيان إلى أنّ «الدفاعات الجوّية للمجمّع أسقطت إحدى المسيّرات بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا» وقالت الوزارة إنّ الهجوم «لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع» العسكري. وأشارت إلى أنّ الهجوم لم يتسبّب في وقوع إصابات وإنّما أحدث فقط «أضرارًا طفيفة في سقف أحد المباني». ويأتي الإعلان عن هذا الهجوم في سياق متوتّر على خلفيّة حراك احتجاجي في إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر واستمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني واتّهامات بعض الدول لطهران بإمداد الجيش الروسي بطائرات في إطار الحرب الروسيّة على أوكرانيا.

وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أنّ الهجوم الذي شنّته المسيّرات «لم يُسفر عن إصابات»، مضيفًا أنّ تحقيقًا فُتح لتحديد أسبابه. ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.

الى ذلك اشارت قناتا «العربية» و«الحدث» نقلا عن مصادرهما بأن الضربة التي وجهت لإيران بالمسيرات شارك فيها سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى. وأضافت المصادر أن الضربة استهدفت مخزون الصواريخ الباليستية.

وفي اسرائيل قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الهجوم في أصفهان كان ناجحاً رغم المزاعم الإيرانية، وفقاً لمصادر المخابرات الغربية والمصادر الأجنبية. يُظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفجارًا قويًّا في الموقع وصورًا لسيّارات إسعاف متّجهة نحو المنطقة. وهناك الكثير من مواقع الأبحاث النوويّة الايرانية المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم. وفي السنوات الأخيرة، اتّهمت إيران إسرائيل بتنفيذ عدد من العمليّات السرّية على أراضيها، بينها هجوم استُخدِم فيه بحسب طهران مدفع رشّاش يجري التحكّم به عبر الأقمار الصناعيّة، ما أدّى إلى مقتل عالم الفيزياء النوويّة البارز محسن فخري زاده في نوفمبر 2020. كما اتُّهمت طهران في الأشهر الأخيرة بتزويد روسيا طائرات مسيّرة في إطار الحرب على أوكرانيا، وهو ما نفته إيران.

