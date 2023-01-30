غروسي: إيران تملك القدرة على صنع «عدة أسلحة نووية»

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فيينا- الوكالات: حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من قدرة ايران على صنع أسلحة نووية وقال إن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع «عدة أسلحة نووية» وفقا لقناة «فوكس نيوز» الاميركية .

وبعد تقديمه تحذيرًا يوم الثلاثاء مفاده «إننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد» في وصف البرنامج الإيراني أقر رافائيل مارياونو غروسي بصراحة بمدى نمو مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال «هناك شيء واحد صحيح لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية لصنع عدة أسلحة نووية، وليس واحدة في هذه المرحلة» وأكد غروسي أمام لجنة فرعية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أن إيران لم تصنع سلاحًا نوويًا بعد، وأنه يتعين على الغرب مضاعفة الجهود لمنعها من القيام بذلك. وحتى في ذروة التوترات السابقة بين الغرب وإيران، قبل الاتفاق النووي لعام 2015، لم تقم إيران أبدًا بتخصيب اليورانيوم بمستوى عالٍ كما هو الحال الآن. ولعدة أشهر اقترح خبراء حظر الانتشار النووي أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لبناء سلاح نووي واحد على الأقل على الرغم من أن طهران أصرت منذ فترة طويلة على أن برنامجها للأغراض السلمية. ويمكن تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 90% حتى يمكن استخدامه لأغراض عسكرية. وقال غروسي إن إيران تمتلك 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب حتى 60% من النقاوة و1000 كيلوغرام إلى 20% نقاوة.

ويشير المحللون إلى ما حدث مع كوريا الشمالية التي توصلت إلى اتفاق عام 1994 مع الولايات المتحدة للتخلي عن برنامج أسلحتها النووية، وانهار الاتفاق في عام 2002. وبحلول عام 2005 وبسبب القلق من نوايا الولايات المتحدة بعد غزو العراق، أعلنت بيونغ يانغ أنها صنعت أسلحة نووية. وتمتلك كوريا الشمالية اليوم صواريخ باليستية مصممة لحمل رؤوس حربية نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

