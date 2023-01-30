«ضغوط في البنتاغون» لتسليم أوكرانيا «إف 16»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت صحيفة «بوليتيكو» الاميركية نقلا عن مصادر مطلعة ان عددا من المسؤولين العسكريين يضغطون بهدوء على وزارة الدفاع «البنتاغون» للموافقة على إرسال طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات الصواريخ والمسيرات الروسية. بدروه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى. واضاف في خطاب له إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن شركاءها يفتحون هذا الإمداد الحيوي، ولا سيما منظومات «إيه تي إيه سي إم إس». واحتفظت أوكرانيا بطائرات «إف -16» الأميركية على قائمة رغباتها من الأسلحة منذ بداية الغزو الروسي العام الماضي، إلا أنها وواشنطن، نظرتا إلى المدفعية والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي الأرضية على أنها احتياجات أكثر إلحاحا وذات أولوية في مساعي أوكرانيا حماية بنياتها التحتية واستعادة أراضيها التي تحتلها القوات الروسية. وبينما تستعد أوكرانيا لشن هجمات جديدة، تكتسب دعوات تعزيز ترسانتها بهذه الطائرات المقاتلة «زخما» داخل وزارة الدفاع الأميركية.

