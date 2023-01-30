يوم مأساوي في باكستان.. 50 قتيلاً في حادثي تصادم وغرق

عربيات ودوليات

اسلام اباد- الوكالات: قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان حسبما أعلن ممثل للحكومة أمس كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الشرطة بأن عشرة أطفال لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان.

وفي الحادث الأول قال حمزة انجوم أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن «الجثث... لا يمكن التعرّف عليها»، مشيرا إلى أنه يجري نقلها إلى كراتشي لأخذ عينات من الحمض النووي. وبعد التعرف على الجثث سيتم تسليم الجثث لذوي الضحايا. وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين، موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره. وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

