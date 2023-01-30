أوناحي إلى مرسيليا

دوليه

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أول من أمس أنه توصل الى «اتفاق مبدئي مع أنجيه» لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عزّ الدين أوناحي «بشكل نهائي». ولم يذكر مرسيليا في تغريدة عبر حسابه على تويتر قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ الى نصف النهائي. وأشارت وسائل إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو. وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالاضافة الى تألقه في المراوغات، منذ تألقه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح «أسود الأطلس» أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

