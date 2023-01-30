التعثر الثالث توالياً لبايرن

دوليه

سقط بايرن ميونخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً اثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1-1 أول من امس، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني.

وتقدم النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا عبر لوروا سانيه (34) فيما عادل الفرنسي راندال كولو موانيه للضيوف (69). وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث تواليًا بتفوقه على مضيفه هرتا 2-0 في دربي العاصمة في اليوم ذاته.

كما يتأخر لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط تباعاً عن العملاق البافاري، وستكون الفرصة سانحة لبوروسيا دورتموند لتقليص الفارق الى ثلاث نقاط أيضًا. أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.

وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الاولى منذ 1978 التي يكتفي فيها بثلاث تعادلات تواليًا بنتيجة 1-1، بعد أن استنأف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية بنتيجة مماثلة مع لايبزيغ وكولن. قال توماس مولر مهاجم بايرن «من الواضح أننا كنا نرغب في الفوز بالمباريات الثلاث الأولى من العام، لكن البوندسليغا ليست قائمة أمنيات. لقد ذاب تقدمنا تمامًا». ويخوض فريق المدرب يوليان ناغلسمان المنافسات بغياب العديد من اللاعبين أمثال الحارس الدولي مانويل نوير الذي عوّضه بالتعاقد مع السويسري يان سومير، والمهاجم السنغالي ساديو مانيه والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز للاصابة، والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد19 خلال المونديال.

وواصل أونيون عروضه القوية بفوزه على مضيفه هرتا برلين 2-0. وتقدم أونيون مع نهاية الشوط الاول برأسية الهولندي دانيلهو دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها النمساوي كريستوفر تريميل (44). وضاعف فريق العاصمة تقدمه بهدف بول سيغين (67) ليحقق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري. وهذا الفوز الخامس تواليًا لأونيون على غريمه في الديربي. وحقق فرايبورغ أخيرًا انتصاره الاول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3-1.

وسجل أهداف الفائز النمساوي مايكل غريغوريتسخ (13) ولوكاس هولر (30) والنمساوي فيليب لينهارت (85)، فيما أحرز مرجيم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف (29 من ركلة جزاء).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى نيكلاس فولكروغ الى صدارة ترتيب هدافي الدوري (13) متجاوزًا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، بتسجيله ثنائية فوز فيردر بريمن على ضيفه فولفسبورغ 2-1، الذي سجل له الاميركي كيفن باريديس. وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا عريضًا على مضيفه هوفنهايم 4-1.وسجل النمساوي كريم أونيسيوي ثلاثية من خماسية فوز فريقه ماينتس على ضيفه بوخوم 5-2.

