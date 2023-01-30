لنس سقط في فخ التعادل

دوليه

فشل لنس في اللحاق بباريس سان جرمان في الصدارة إثر تعادله مع مضيفه تروا 1-1 أول من أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي. ورفع لنس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطتين عن مارسيليا الثالث المتعثر أمام ضيفه موناكو 1-1. وأسدى تروا صاحب المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة، خدمة لسان جرمان المتصدر الذي بات يبتعد بفارق نقطتين عن لنس، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه رانس في ختام منافسات هذه المرحلة. وانتظر لنس حتى الدقيقة 88 لإدراك التعادل عبر الوافد الجديد من ستراسبورغ في سوق الانتقالات الشتوية البديل أدريان توماسون، بعدما تقدم تروا بفضل ياسر لاروسي (55). وفي المباراة الثانية، فرمل موناكو تقدم مرسيليا الذي حقق 6 انتصارات توالياً في «ليغ1»، بإسقاطه في فخ التعادل على ملعبه «فيلودروم» 1-1. وتأخر النادي المتوسطي منذ الدقيقة 17 بهدف عكسي من لاعب وسطه جوردان فيريتو، قبل أن يعادل التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 47.

