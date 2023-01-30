برشلونة عزز صدارته

دوليه

عزز برشلونة صدارته وابتعد مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1-0 أول من أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني. ويدين برشلونة بالفوز بديربي كاتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري الذي حل ّبدلاً من الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي خرج مصاباً باكراً، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

وقال بيدري الذي خاض مباراته الـ 100 بقميص البلوغرانا وسجل هدفه الـ 15 منذ انضمامه إلى الفريق الاوّل لشبكة «دازن» للبث التدفقي «أعلم أنني يجب أن أتحسن أمام المرمى (لكن) في الوقت الحالي أسجل الأهداف». ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد. فيما تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة. ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي. وحقق رجال المدرب تشافي هرنانديس الفوز على جيرونا على وقع انجاز التأهل إلى نصف نهائي الكأس، بفوزهم على ريال سوسييداد المنقوص 1-0 الأربعاء، بهدف المتألق ديمبيلي الذي نال تصفيق جماهير ملعب «كامب نو».

وقاد الدولي المغربي يوسف النصيري إشبيلية الى فوزه الثاني توالياً بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 ضد ضيفه إلتشي المنقوص. وخاض إلتشي الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بيدرو بيغاس ريغو في الدقيقة 41. وحسم إشبييلة النتيجة في الشوط الاوّل بفضل النصيري (29 و45+4) والأرجنتيني ماركوس أكونيا (43). ورفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز الثالث عشر. وفاز قادش على ريال مايوركا 2-0، وريال بيتيس على مضيفه خيتافي 1-0، سجله بورخا إيغليسياس (86 من ركلة جزاء). وتقدم ريال بيتيس للمركز السادس برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

