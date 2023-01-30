مان يونايتد إلى الدور الخامس في الكأس

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انضم مان يونايتد إلى قائمة المتأهلين للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه أول من أمس على ريدينغ من دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» بثلاثة أهداف لهدف. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بالرغم من اعتماد الهولندي تين هاغ مدرب مان يونايتد على معظم عناصره الأساسية. ووجد البرازيلي كاسيميرو الحلول لدفاع الضيف سريعاً بعدما منح التقدم لمان يونايتد بثنائية خلال قرابة خمس دقائق (54 و58) مستفيداً من تمريرتين لمواطنيه أنتوني وفريد. وتعرّض كارول الدولي الإنكليزي السابق للطرد بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (65) قبل أن يعود فريد ليمنح مان يونايتد هدف تأمين الفوز (66). وبعد ثلاث دقائق من إشراكه في المباراة تمكن السنغالي أماندو من تسجيل هدف ريدينغ الشرفي في الدقيقة الثانية والسبعين. وأكّد مان يونايتد صحوته بتحقيق الفوز الثاني توالياً بعدما تجاوز نوتنغهام فورست في كأس الرابطة الإنكليزية الأربعاء 3-0. وفي مباراة أخرى سجّل الكوري الجنوبي الدولي هيونغ-مين سون ثنائية وقاد توتنهام إلى الدور الخامس، بفوزه على مضيفه بريستون نورث أند من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-0 . وغاب هاري كين عن المباراة بداعي المرض لتتأجل فرصة الانفراد بالرقم القياسي لهدافي توتنهام التاريخيين. وانتظر سبيرز حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر سون (50 و69) الذي يعاني هذا الموسم للوصول إلى الشباك. وسجل الجناح الهولندي أرنو دانجوما الهدف الثالث (87) في أول مباراة له مع فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بعد وصوله منذ أيام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فياريال الإسباني. وتأهل أيضا ليستر سيتي إلى الدور ذاته عقب فوزه على مضيفه وال سال بهدف دون مقابل.ويدين ليستر سيتي بفوزه إلى مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (68) الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة. وعبر ليدز يونايتد إلى ذات الدور عقب فوزه على نادي أكرينغتون ستانلي 3-1.