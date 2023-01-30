إنتر يتقدم إلى الثاني

دوليه

قاد بطل العالم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر للفوز على مضيفه كريمونيزي 2-1 أول من أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإيطالي. وتقدم كريمونيزي باكراً بفضل مهاجمه الشاب النيجيري دافيد أوكيريكي (11)، قبل أن يدرك مارتينيس التعادل (21) ليعود ويسجل هدف الفوز (65). وتقدم إنتر إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان الثالث، حامل اللقب.

وتقدم أتالانتا للمركز الرابع برصيد 38 نقطة بفوزه على سمبدوريا 2-0. في كريمونا، افتتح الفريق المضيف التسجيل بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة بالقدم اليمنى لأفضل هداف في صفوفه أوكيريكي (5 أهداف) من حافة منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة.

ومن ركنيتين تباعاً، أدرك «نيراتسوري» التعادل بعد تمريرة من التركي هاكان تشالهان أوغلو وتسديدة على الطاير من البوسني إدين دجيكو صدها الحارس ماركو كارنيسيكي وعادت إلى مارتينيس الذي ارتدى شارة القيادة بغياب السلوفاكي ميلان سكرينيار، تابعها في الشباك (21). وضاعف مارتينيس النتيجة بعد تمريرة من دجيكو إلى داخل المنطقة ليطلق كرة من زاوية مغلقة حوّلت مجراها قليلاً بعد اصطدامها بقدم المدافع المكسيكي جوهان فاسكيس ومسحت يد الحارس (65). وعاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات بفوزه على سمبدوريا بهدفي الدنماركي جواكيم مايل بيدرسن (42) والانكليزي أديمولا لوكمان (57). وهي المباراة السادسة توالياً في مختلف المسابقات، لا يتعرض أتالانتا فيها للخسارة، علماً انه كان تعادل مع يوفنتوس 3-3 في المرحلة الماضية. وقلب تورينو في غضون 4 دقائق تأخره بهدفين أمام مضيفه إمبولي إلى تعادل قاتل 2-2.

