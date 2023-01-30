مورينو: زانيولو ليس جزءاً من المشروع

دوليه

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما أول من أمس أن الدولي نيكولو زانيولو لن يكون ضمن قائمة الفريق عشية المواجهة المرتقبة مع نابولي، بعد خلاف بشأن رفضه الانتقال إلى بورنموث الانكليزي. ورفض زانيولو أن يدرج اسمه ضمن قائمة الفريق الفائز على سبيتسيا 2-0 في المرحلة الماضية، إلا أن مورينيو وادارة النادي قررا هذه المرة إبقاء ابن الـ 23 عاماً خارج الفريق لمواجهة نابولي الساعي للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكان مورينيو صرّح بعد الفوز على سبيتسيا أنه يعتقد أن زانيولو سيبقى في صفوف روما الذي يسعى للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية. وقال مدرب ريال مدريد الاسباني وتشلسي الانكليزي وإنتر السابق «لسوء الحظ يبدو أنني كنت على حق». وتابع «أقول للأسف لأن اللاعب يقول منذ شهر إنه يريد الرحيل» و«عندما يقول لاعب للمدرب والنادي ورفاقه: لا أريد أن ألعب لروما، لا أريد أن أرتدي قميص روما، لا أريد أن أتدرب مع زملائي في الفريق... أريد لاعبين سعداء يسمحون للاعبين الآخرين أن يكونوا سعداء».

