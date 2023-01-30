كاظمة يلحق بالكبار إلى نصف النهائي

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أكمل كاظمة عقد المربع الذهبي لمسابقة كأس الأمير بتأهله إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على برقان 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة. وضرب كاظمة موعداً مع العربي في نصف النهائي الذي يشهد كذلك مواجهة قوية أخرى تجمع الكويت مع القادسية. سجل هدفي البرتقالي مهاجمه الإسباني جاي ديمبلي (45+3 و45+5). ووضح من بداية المباراة أن البرتقالي هو الطرف الأفضل والأكثر خطورة بفضل تحركات الأردني أحمد عرسان وجاي ديمبلي وشبيب الخالدي، لكن دفاع برقان وحارسه استطاعوا المحافظة على شباكهم حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما أنهى عرسان هجمة منظمة بعرضية مميزة قابلها ديمبلي وحولها بالزاوية البعيدة مفتتحاً التسجيل. ولم يستفق برقان من صدمة الهدف الأول حتى باغته ديمبلي بالهدف الثاني وبطريقة مشابهة للهدف الأول اثر عرضية أخرى من عرسان أكملها بالشباك منهياً الشوط الأولى بتقدم كظماوي مستحق بهدفين دون رد. وفي الشوط الثاني، تعقدت أمور برقان أكثر بعد أن اشهر الحكم عمار أشكناني البطاقة الحمراء في وجه محترف الفريق البرازيلي ويسلي سانتوس للتمثيل بعد سقوط اللاعب بمنطقة الجزاء ومطالبته بركلة جزاء. وكان بإمكان البرتقالي زيادة الغلة في الشوط الثاني بعد الفرص التي سنحت له، وأبرزها عرضية وصلت لشبيب الخالدي المواجه للمرمى لكنه سددها عالياً بطريقة غريبة.

وتتوقف مسابقة كأس الأمير عند هذا الدور على أن يحدد موعد مباراتي نصف النهائي لاحقاً، في حين تعود عجلة مسابقة الدوري الممتاز للدوران الجمعة المقبل.

