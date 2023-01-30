لماذا خمسة تغييرات بكرة القدم؟

محلية

منذ تطبيق نظام تغيير عدد اللاعبين في مباراة كرة القدم وانا احس بأن اللعبة أصبحت غير مشوقة خصوصا عندما يستخدمها المدربون لاضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة من المباراة أي لاستهلاك الوقت وإيقاف حماس لاعبي الفريق الاخر، في حين أن تغييرات اللاعبين كانت تستخدم لتعديل خطة اللعب أو لتغيير مصاب بحد أقصى لاعبان، وكان الانكليز يسمحون بتغيير واحد فقط فكرة القدم أو اللاعبين يحتاجون الى زمن من الوقت للتكيف مع اطار اللعب من 10 الى 15 دقيقة؟ انا اعتقد زيادة عدد التغييرات بعد لاعبين أن يكون بسبب اضطراري يتعلق بسلامة أو صحة اللاعب اذا ما أصيب إصابة جسيمة أو حالة غير متوقعة (موت أو نوبة قلبية) يتم تقديرها من حكم المباراة لكي يسمح بتغيره لهذه الأسباب.... وأيضا لتغيير حارس المرمى... فالسماح بتغيير خمسة لاعبين غير مجدٍ فنيا للمباراة ككل ولكنها استخدمت بطريقة سيئة في الكثير من المباريات التي نشاهدها هذه الأيام والتي تؤثر على سمعة اللاعب الذي يتم تغييره اخر دقيقة لاستهلاك الوقت.... رأي اتمنى أن تتم مناقشته على مستوى فني وتحكيمي ونفسي للاعبين والمشجعين.... والله من وراء القصد.

