الممثل القانوني لعبدالكريم حسن: بيان السد لا يرتقي لأي قيمة قانونية

محلية

أكد الممثل القانوني للاعب القطري عبدالكريم حسن عدم وجود أي إشكال في تسجيل اللاعب لنادي الجهراء وأن موقف اللاعب الحالي «قانوني وثابت» وذلك بعد انتقاله من نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكد المحامي علي عباس في اتصال هاتفي مع برنانج «بالسنتر» أن اللاعب سيحصل على بطاقته الدولية خلال 48 ساعة وسيشارك مع الجهراء بصفة قانونية، مشيرا إلى أن البيان الذي أصدره نادي السد أول من أمس «بيان إعلامي ولا يرتقي لأي قيمة قانونية، وكان موجهاً للجماهير للتخفيف من الضغط الإعلامي على النادي». وأضاف: «البيان موجه للجماهير لأن من يريد أن يقدم خطاب للاعب أو نادي الجهراء يقوم بإرسال إيميل إما لمحامي اللاعب أو للنادي المنتقل إليه اللاعب»، مؤكداً أن السد سبق وأن أنهى عقد اللاعب من طرفه في بيان أصدره على حسابه الرسمي وبلغة واضحة. جاء ذلك رداً على البيان الذي أصدر السد أول من أمس، وأكد فيه أن عبد الكريم حسن فسخ عقده من طرف واحد، دون سبب أو عذر مقبول. وذكر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق النادي بعد إعلان الجهراء التعاقد معه. وقال السد في بيانه أنه أعطى للقسم القانوني التفويض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، وأي نادٍ آخر لضمان حقوقه ومصالحه. وكان نادي الجهراء قدّم يوم الجمعة الماضي لاعبه الجديد الدولي القطري عبد الكريم حسن، في مؤتمر صحفي أكد فيه خالد الجار الله رئيس النادي، صحة موقف اللاعب ونادي الجهراء، مؤكدا عدم وجود أي إخلال باللوائح والقانون في هذه الصفقة على الإطلاق.

