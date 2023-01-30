القادسية والعربي في «قمة الطائرة»

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يلتقي اليوم القادسية المتصدر مع وصيفه العربي في 07:00 مساء في قمة مباريات الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلتقي على الصالة ذاتها أيضا كاظمة مع برقان في 05:00 مساء.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، يأتي بعده العربي بـ 17 نقطة من 7 مباريات أيضا، ثم الكويت وكاظمة بالرصيد ذاته لكن من 8 مباريات للأول و10 مباريات للثاني، يأتي بعدهما الجهراء بـ 13 نقطة من 10 مباريات، ثم برقان 5 نقاط من 7 مباريات، وأخيراً الساحل 9 نقاط من 9 هزائم.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ونظرياً تأهلت أندية القادسية والعربي والكويت وكاظمة إلى الدور النهائي.

ويدخل القادسية اللقاء برغبة الفوز والانفراد بالصدارة من أجل بلوغ الدور النهائي بالمركز الأول والاستفادة من أفضلية النقطتين، وهو الطموح ذاته للعربي الساعي إلى ايقاف تقدم القادسية وتحقيق نقاط المباريات الثلاث. ويقدم الأصفر في الفترة الأخير مستويات مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي يعتمد على لاعبيه راشد عنبر وناصر دشتي وفهد الكوت وعبدالناصر العنزي بالإضافة إلى المحترفين البرازيلي ديغالما موريرا والروسي فيكتور سيسويف. في الطرف الآخر يعتمد مدرب العربي التونسي صبري بن الأزرق على لاعبيه حسين المسري ومبارك العيدان ومحمد السويد إلى جانب البلغاري فينلين كادينكوف.

