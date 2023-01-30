التضامن و«الفتاة» إلى نهائي «كرة الصالات»

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تأهل فريقا التضامن والفتاة إلى المباراة النهائية لدوري كرة الصالات للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعد تغلب الأول على الكويت 5-3 في مواجهة مثيرة ومتكافئة، فيما حجز «الفتاة» مقعده في المباراة النهائية بعد فوز سهل على فتيات العيون 4- 0، وأقيمت المباراتان مساء الأول من أمس على صالة نادي الكويت. جاءت مواجهة سيدات التضامن والكويت عامرة بالإثارة والندية، إذ سجلت المحترفة فرانشيسكا فاليريا أول أهداف المباراة، لتمنح الكويت التقدم، ولكن عاد التضامن ليعادل النتيجة بواسطة إيزابيل ماريا نبادي بتسديدة قوية، وقبل نهاية الشوط الأول ضاعفت إيزابيل ماريا النتيجة لفريقها ليخرج التضامن متقدما 2-1.

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة وندية من سابقه، بعدما أعطى مدرب الكويت ماركوس دانيال حرية أكبر في الشق الهجومي؛ رغبة لمعادلة النتيجة قبل فوات الأوان، فيما اعتمد مدرب التضامن روليفر بولينيو على النقلات السريعة، مستغلا اندفاع لاعبات الكويت، وتمكنت إيزابيل ماريا من إضافة الهدف الثالث للتضامن، لتصبح المواجهة سجالا بين الفريقين، أضافت بعده إيزابيل ماريا الهدف الرابع، لتعود فرانشيسكا فاليريا وتقلص الفارق بهدف ثان للكويت، لكن ايزابيل ماريا عادت من لتسجل ثالث أهدافها الشخصية «هاتريك» وموسعة الفارق من جديد مع الكويت إلى ثلاثة أهداف، لكن الكويت قلص النتيجة مجددا بهدف ثالث بواسطة فرانشيكا فاليريا، ليخرج بعدها التضامن بفوز كبير، مكنه من التأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة.وفي المباراة الثانية، لم تجد سيدات نادي الفتاة صعوبة تذكر في تجاوز «فتيات العيون» برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها دينا علي، وراريني كريستينا (هدفين)، وناتاليا كارولينا.

