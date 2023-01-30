«الأندية العربية للكراتيه» تنطلق الخميس

محلية

تنطلق بطولة الأندية العربية الخامسة للكراتية للرجال والسيدات الخميس المقبل بمشاركة نحو 150 لاعبا ولاعبة من 17 ناديا يمثلون ثماني دول عربية وتجري على صالة نادي اليرموك مستضيف البطولة على مدى يومين. وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي اليرموك أحمد الجاركي في تصريح صحافي اول من امس ان البطولة التي يشرف عليها الاتحاد العربي للعبة تشهد مشاركة الأندية الفائزة بالبطولات المحلية في بلادها، مشيرا الى ان الكويت يمثلها 5 أندية هي اليرموك والشباب والكويت وبرقان والفتاة. وأضاف الجاركي ان هذا التجمع العربي يتضمن اقامة المنافسات القتالية (كومتية) للفرق والتي ستخصص للاعبين واللاعبات في فئة الشباب (18 سنة فما فوق) اضافة لاجراء المنافسات الاستعراضية (كاتا) للفردي وللفرق والتي يتنافس بها لاعبون ولاعبات من فئة الناشئين (16 سنة فما فوق).وذكر ان الاندية المشاركة تمثل السعودية والأمارات والعراق وسوريا وفلسطين واليمن والجزائر بالإضافة لدولة الكويت موضحا أن النادي قام بتجهيز صالة اليرموك لاستضافة البطولة على أكمل وجه. من جانبه أشار منسق عام البطولة محمد القطان في تصريح مماثل الى ان اللجنة المنظمة للبطولة قامت بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة التي سيقودها حكام معتمدين من الاتحادين العربي والدولي للكراتية اذ تشرف عليها تحكيما لجنة الحكام بالاتحاد العربي.وأوضح الجاركي ان جميع الفرق المشاركة سيكتمل وصولها بعد غد تمهيدا لعقد الاجتماعات الفنية والتسجيل والحكام وذلك لاعداد لإجراء القرعة التي ستقام بذات اليوم لتحديد المباريات.