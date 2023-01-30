«أزرق السلة» إلى معسكر تركيا

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غادر أمس منتخب كرة السلة إلى مدينة إسطنبول التركية لاقامة معكسر تدريبي هناك لمدة 15 يوما استعدادا للنافذة الثانية للتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى التصفيات النهائية لكأس آسيا. وترأس وفد الفريق رئيس الاتحاد رشيد العنزي، وضم الوفد نائب الرئيس خليل إبراهيم ورئيس لجنة المنتخبات ثامر الشنفا إلى جانب إداري الفريق وليد الشمري والبحريني سلمان رمضان مدربا ومساعده الصربي أنتوني فضلا عن 16 لاعباً. وواجه الجهاز الفني صعوبة في اختيار اللاعبين نظراً لاصابة البعض واعتذار البعض الاخر إذ يغيب عن المنتخب صانع العاب الفريق أحمد البلوشي بسبب الإصابة التي ستبعده لمدة أسبوعين. وكان الأزرق احتل المركز الثالث خلف فلسطين والعراق في النافذة الأولى وهو سيلعب في النافذة الثانية التي تستضيفها العاصة القطرية الدوحة، أمام الامارات في 20 فبراير وعمان في 21 وأخيراً قطر في 22 من الشهر ذاته. ويلتقي في النافذة الثانية الأول من المجموعة الأولى مع الثالث من المجموعة الثانية، كذلك الأول من المجموعة الثانية مع الثالث في المجموعة الأولى، فيما سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين أحدهما مع الآخر، وسيتأهل للمستوى الأول أربعة من المنتخبات الستة في المجموعتين بعد احتساب أعلى النقاط. من جانب آخر، عاد إلى البلاد امس وفد منتخب الناشئين برئاسة عضو مجلس الإدارة عويد العنزي وقيادة المدرب الوطني طلال القلاف، قادما من المعسكر التدريبي في تركيا أيضا استعدادا للاستحقاقات المقبلة.