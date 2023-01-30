الأهلي حسم صفقة الجزائري قندوسي

دوليه

تعاقد الأهلي المصري رسميا مع لاعب وفاق سطيف الجزائري أحمد قندوسي بعقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف. وبلغت قيمة تعاقد قندوسي مع الأهلي 2 مليون و152 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف.ويحصل قندوسي على 283 ألف دولار في نصف الموسم الحالي ثم قرابة 400 ألف دولار في 3 مواسم متتالية ثم 500 ألف دولار في الموسم الرابع. وكان قندوسي قريبا للغاية من التوقيع للزمالك الذي دخل في مفاوضات قبل أيام مع ناديه لكن الأهلي تدخل في الساعات الأخيرة للمفاوضات لتغير الصفقة وجهتها صوب القلعة الحمراء بعدما رفع الأهلي عرضه المالي عن الزمالك. وأصبح قندوسي (23 عاما) رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وخالد عبد الفتاح مدافع سموحة بجانب اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو. ويتواجد قندوسي حاليا مع منتخب الجزائر الذي يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين في الجزائر فيما أعلن الأهلي أنه سيتركه لاستكمال البطولة ولن يستعين به في مونديال الأندية. من جانبه أعرب قندوسي عن سعادته بالانضمام للأهلي، مضيفا أن اللعب للفريق الأحمر كان رغبته الأولى رغم العروض التي وصلته من مصر أو خارجها.