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دوليه

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ديوكوفيتش بطل «أستراليا المفتوحة»


واصل أسطورة التنس الصربية نوفاك ديوكوفيتش كتابة التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة وعزز رقمه القياسي بالتتويج باللقب العاشر له في أولى البطولات الأربع الكبرى عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات دون رد في المباراة النهائية أمس. وتساوى بذلك ديوكوفيتش مع الإسباني رافاييل نادال في الرقم القياسي للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 22 لقباً لكل منهما. وأصبح في رصيد ديوكوفيتش بذلك 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة ولقبين في بطولة رولان غاروس و7 ألقاب في ويمبلدون بالإضافة لثلاثة ألقاب في بطولة أميركا المفتوحة.


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