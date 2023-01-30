إسدال الستار على منافسات بطولتي الشرق الأوسط والإمارات للفورمولا

دوليه

اختتمت مساء أول من أمس (السبت) منافسات الجولة الثانية لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) التي استضافتها مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات. وأسفرت منافسات (race 1) من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) عن تتويج المتسابق دينو بيقانوفيش بالمركز الأول في حين جاء المتسابق أندريا كيمي ثانيا وجوشوا دوفيك ثالثا. وأحرز المتسابق جوشوا دوفيك المركز الأول في منافسات (race 2) من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) في حين جاء المتسابق تايلور برنارد ثانيا ونكهل بوهرا ثالثا.وتوج المتسابق جيمس وهارتون بالمركز الأول في منافسات (race 1) من بطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) تلاه فاليريو رينيسيليا ثانيا ثم المتسابق أوغو أوغوجوكو ثالثا. كما توج المتسابق أوغو أوغوجوكو بالمركز الأول في منافسات (race 2) من بطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) تلاه جيمس وهارتون ثانيا ثم المتسابق توككا تابونين ثالثا.كذلك توج المتسابق زاشاري ديفد بالمركز الأول في منافسات (race 3) من بطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) تلاه فاليريو رينيسيليا ثانيا ثم المتسابق نواه ليسلي ثالثا.

وقال المدير العام لمدينة الكويت للمحركات محمد العبدالرزاق في تصريح صحافي على هامش الختام إنه شارك في منافسات الجولة الثانية 67 متسابقا من مختلف دول العالم. وأشار العبدالرزاق أن مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات ستستضيف الجولة الثالثة لكلا البطولتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

