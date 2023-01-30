الخرافي بطل «قفز الحواجز»

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نال نجم نادي الكويت للفروسية والمنتخب الوطني علي الخرافي لقب بطولة الكويت الدولية لفروسية قفز الحواجز التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، وتبلغ جوائز البطولة 21 ألف دينار تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي للعبة.

ونجحت الفارسة غنيمة المرزوق في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 135 سم، فيما فاز عبدالله الحمد بالمركز الأول على ارتفاع 125 سم. وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز البطل علي الخرافي بالمركز الأول على ارتفاع 140 سم.

