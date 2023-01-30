بحضور ممثل سمو ولي العهد «الدرعية للفورمولا» اختتمت منافساتها

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اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الثانية من سباق «كور الدرعية إي بري 2023» والجولة الثالثة من بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي» والتي احتضنتها محافظة الدرعية السعودية للمرة الخامسة على التوالي. وحضر المنافسات ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة المنطقة والعالم. وتوج وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية السعودي الأمير خالد بن سلطان الفائزين بالجولة تحت الأضواء الكاشفة ليلا حيث تمكن الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق «تاغ هوير بورشه فورمولا إي» من الحصول على المركز الأول للمرة الثانية تواليا فيما حل البريطاني جايك دينيس سائق فريق «أفالانش أندريتي موتورسبورت» ثانيا وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق «ماكلارين نيوم فورمولا إي» ثالثا في الترتيب.

وشهد السباق الذي تحتضنه المملكة أول تجربة رسمية لسيارات الجيل الثالث في الدرعية بعد إطلاقها العام الماضي في موناكو حيث انطلقت التجارب الحرة والتصفيات التأهيلية عند الرابعة مساء ونجح خلالها البريطاني جيك هيوز سائق «ماكلارين نيوم فورمولا إي» في الحصول على المركز الأول تلاه النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق «جاكوار ريسينغ» ومن خلفهما الألماني رينيه راست سائق «ماكلارين نيوم فورمولا إي».

وبدأت منافسات سباق «كور الدرعية إي بري 2023» المنبثقة من سباقات بطولة العالم «إي بي بي فومولا إي» يوم الجمعة وذلك بالجولة الثانية وقد فاز بها الألماني باسكال فيرلاين فيما نجح البريطاني جايك دينيس في حصد المرتبة الثانية بالسباق فيما حل البريطاني سام بيرد سائق فريق «جاكوار تي سي اس» ثالثا في الترتيب.وستنتقل بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي» إلى مدينة حيدر آباد الهندية في شهر فبراير المقبل كما ستحط المنافسة رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا خلال الشهر ذاته يليها تواليا البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ثم المملكة المتحدة في آخر محطة للمنافسة. وشهد السباق حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الأول وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد وولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني ووزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد. يذكر أن سباق «كور الدرعية إي بري 2023 « شارك فيه 11 فريقا يمثلهم 22 سائقا وذلك على حلبة الدرعية التي تستمد إضاءتها من تقنية المصابيح الثنائية الباعثة للضوء الصديقة للبيئة.

