لا بديل عن التعديل!

الاخيرة

لم يكن تنقص الآباء المؤسسين للدستور الكويتي الروحُ الوطنية أو النوايا الحسنة، إلا أنهم جميعاً كانوا غير مختصين بالدستور والتشريع، كما أن الدستور المصري الذي أُحضِرَ للكويت كان مبنياً على الملكية الدستورية والحياة الحزبية والحكومة البرلمانية، والثلاث غير متوفرة في الكويت، كما أن مصر قد أخذت في بداية الستينيات بالمبادئ الاشتراكية، التي دخل على دستورنا الكثير منها بحكم أن خبيرَي الدستور آنذاك عثمان وحافظ كانا قادمَينِ من مصر اليسارية، وقد تغيَّر العالم تماماً منذ ذلك الحين وسقطت الدول والأنظمة الشيوعية والاشتراكية ودساتيرها بالعالم... وبقيت الكويت!

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ولم تكن جلسات المجلس التأسيسي للدستور - للعلم - تستمر إلا لدقائق قليلة تُقرُّ بعدها المواد، اعتماداً على أن تلك المواد ليست دائمةً، بل هي مؤقتة لدستور تحت التجربة لخمس سنوات «وقد اقتُرح آنذاك أقل من ذلك»، للاستفادة من تجربة دستور لم يُؤتَ به جاهزاً ومجرباً في بلد آخر، بل خُلق للمرة الأولى بالكويت وأُلبسَ الدشداشة، لذا طالب الآباء المؤسسون - الذين لا يحق لأحد المزايدة عليهم - أن يعدَّل وينقح الدستور تباعاً عبر توافق ثلثي المجلس والإرادة السامية وهم جميعاً من أبناء الكويت، إلا أن هناك من أعطى الدستور قدسية الكتب المنزلة، مما جعلنا البلد الوحيد بالتاريخ الذي يمنِّع ويخوِّن مَن يطالب بتعديل الدستور للأفضل، ضمن مواد لا علاقة لها أساساً بالحريات، بل لمنع اللغط والخلاف المتكررين حول كثير من المواد الدستورية المفصلية.

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آخر محطة:

1- لايزال الخلاف محتداً بعد 60 عاماً من الممارسة على لزومية أو عدم لزومية حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، ولاتزال الحاجة أكثر من ملحة لزيادة أعضاء مجلس الأمة لزيادة الوزراء أو للفصل بين ترابط العددين، أي يُسمح بأي عدد للوزراء على أن يحد من عدد المصوِّتين منهم، وكذلك ضرورة عدم إلزامية الوزير المحلل، بل جعله خيارياً ولربما الحاجة لوضع عُرفٍ غير ملزم بالتشاور مع النواب قبل تشكيل الحكومة الجديدة وغيرهم كثير.

2- عقب تجربة عام 2006 تقدم النواب مشاري العنجري وعبدالله الرومي ود. فيصل المسلم ود. عادل الصرعاوي بأسئلة ومقترحات مهمة جداً تعلُّماً مما حدث آنذاك وقابل للحدوث في أي زمان ومكان لاحق، وكان ضمن المقترحات إشراك النواب وكلية الحقوق والمحكمة الدستورية و«الفتوى والتشريع» والخبراء الدستوريين للنظر في توصيات وإضافة مواد جديدة للدستور وقانون توارث الإمارة، لسد الثغرات الخطيرة التي ظهرت.

للعلم - لو تمت التعديلات الواجبة على الدستور تباعاً والتي طلبها الآباء المؤسسون لقُضي على الخلافات والأزمات السابقة والحالية واللاحقة ولبدأت الكويت بالتحرك!

