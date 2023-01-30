بمليوني دولار.. أميركي ينجح بتخفيض عمره البيولوجي 5 سنوات

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قرر الأميركي براين جونسون أن يجعل حلم الحفاظ على الشباب حقيقة، ويخوض حربًا ضد الزمن والشيخوخة على طريقته الخاصة. ونجح براين البالغ من العمر 45 عامًا بأن يقلل من عمر أعضائه البيولوجية بما يزيد على خمس سنوات.

ويبدو أن جونسون يعيش أزمة منتصف العمر وأراد أن يرجع بجسده إلى عمر الـ18، فدفع مليوني دولار سنويًا إلى فريق مكون من أكثر من 30 طبيبًا وخبيرًا لتحقيق هدفه. وعلى مدار عامين، استيقظ جونسون عند الساعة الخامسة صباحًا، ودأب على ممارسة 25 نوعًا من التدريبات لساعتين متواصلتين، كما اتبع نظامًا نباتيًا صارمًا لا يتجاوز 1977 سعرة حرارية في اليوم. وأكد جونسون وفريقه الطبي فعالية البرنامج، وقالوا: إن جونسون لديه قلب يبلغ من العمر 37 عامًا، وبشرة عمرها 28 عامًا، وقدرة رئوية ولياقة شخص عمرها 18 عامًا.

وعن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة، قال رجل الأعمال الأميركي إنه بعد بيعه شركة خاصة بـ800 مليون دولار، شعر بـ«فراغ كبير»، ولمنع نفسه من الإفراط في الأكل اتبع هذا النظام الصارم. ويزعم جونسون أنه اليوم أكثر سعادة وحيوية من أي وقت في حياته.

وخلّفت تجربة جونسون ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل، حيث انتقد البعض فكرة تقليل العمر البيولوجي، مفضلين تجربة رحلة الحياة بكامل مراحلها العمرية. في المقابل، أبدى البعض الآخر إعجابه بهذه التجربة، متوقعين أن يصبح البرنامج مع مرور الوقت متاحًا للجميع.

