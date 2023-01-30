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بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل في الفلبين قرر عروسان في الفلبين استبدال الزهور بالبصل خلال احتفالهما بزفافهما. واختارت العروس الفلبينية أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور وأوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل. وخصص الزوجان في الأصل 15000 بيزو (275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية. ومع ذلك فقد انتهى بهم الأمر إلى إنفاق 8000 بيزو (147 دولارًا) لشراء كيس البصل. وعلى الرغم من أن الزوجين اضطرا إلى تخطي إلقاء الباقات التقليدية لمنع حدوث أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة الزهور، فقد قاموا بإعطاء البصل لضيوفهم.