«الإدارية» ألغت قرار فصل مدير عام الموانئ

وطن النهار

الغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار محمد بهمن القرار الصادر بفصل مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح من الخدمة والاكتفاء بمعاقبته بعقوبة اللوم فيما يترتب على ذلك من آثار وذلك على خلفية ضربه حارس أمن أثناء تأدية عمله.

وتتلخص تفاصيل الدعوى على سند من القول ان المدعي كان يشغل وظيفة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، وقد فوجئ بقرار وزير التجارة والصناعة بإحالته الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ثم قرار رئيس المجلس والذي تضمن في مادته الثالثة معاقبته بعقوبة الفصل من الخدمة عما نسب اليه من عدم اداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وذلك بإتيانه افعالاً مخالفة لاحكام المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية بدخوله الاماكن وتفتيشها دون اذن وتعديه على حارس الامن التابع لشركة لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، فتظلم من القرار الاخير الا انه لم يتلق ردا ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانونين واللوائح وشابه عيب اساءة استعمال السلطة لان التحقيقات الادارية اجريت من قبل فرق عمل غير مختص بما يوصمها برمتها بالبطلان، كما ان الافعال المنسوبة اليه غير صحيحة ولا تمت الى الواقع بصلة، هذا فضلا عن ان العقوبة، على فرض صحة الافعال، انطوت على قدر كبير من الغلو والاسراف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان عقوبة الفصل من الخدمة التي اختارت جهة الادارة توقيعها على المدعي حتى على فرض ارتكابه مخالفة الدخول التي انتهت المحكمة الى عدم ثبوتها في حقه لا تتناسب إطلاقاً مع درجة خطورة الذنب الاداري وتنطوي على قدر كبير من الغلو والاسراف وتفاوت صارخ بين المخالفة والعقوبة بما يفقدها العدالة وينزع عن القرار المطعون فيه عباءة المشروعية التي تدثر بها، ذلك ان عقوبة الفصل من الخدمة تعد بمثابة اعدام للموظف المفصول ولها آثارها المدمرة ليس بالنسبة له فحسب وانما تتعداه الى اسرته ومن يعولهم. واضافت ان عقوبة الفصل تشوه سمعته ومركزه الاجتماعي وتؤدي الى النظر اليه بعين الريبة والشك وهو مايصدق على حالته، لاسيما انه يتبوأ منصباً قيادياً مرموقاً في واحدة من اهم مؤسسات الدولة الامر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار والاكتفاء بمعقباته بعقوبة اللوم.

