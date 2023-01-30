«المرور» أغلقت ورشتين تزودان المركبات بالعوادم المخالفة

وطن النهار

قامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحملة مرورية وتفتيشية على منطقة أبو حليفة، وأسفرت عن إغلاق فوري لورشتين مخالفتين تقومان بتزويد المركبات بالعوادم المخالفة (التي تصدر منها اصوات مزعجة)، كما تم العثور على 6 لوحات معدنية تخص المركبات مخبأة بإحدى الورش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات المرورية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وذلك حرصاً على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

من جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات المرورية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية واحالة حدث إلى مباحث الأحداث ومخالفة دراجات ومركبات التوصيل وحجز مركبات وحجز دراجة ومركبات مطلوبة وأشخاص مطلوبين واغلاق ورش مخالفة وغيرها من مخالفات.

وأهابت بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة والاتصال المباشر في حالة وجود أية سلوكيات خاطئة او رصد اية أعمال استهتار ورعونة على هاتف الطوارئ 112.

