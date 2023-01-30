«الأوقاف»: منصة خاصة لراغبي الحج من فئة «البدون»

وطن النهار

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1444 هجري لعام 2023 وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك.

وبينت «الأوقاف» أن الفئة المستهدفة من التسجيل هم المواطنون الكويتيون والمقيمون، باستثناء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بحيث ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية.

ولفتت الوزارة إلى أن معايير المفاضلة المعتمدة تكون للمواطنين الكويتيين الذين لم يسبق لهم الحج، بحيث إنه بعد انتهاء فترة التسجيل ستتم عملية الفرز وفقا لمعايير المفاضلة المعتمدة، وبعد الحصول على الموافقة النهائية يستكمل الحاج التسجيل لدى الحملة التي يرغب التسجيل فيها.

