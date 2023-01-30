الجابر: مقتل عاملة فلبينية.. جريمة بشعة ولا إنسانية

وطن النهار

قدم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر خالص العزاء لأسرة وذوي الضحية جوليبي رانارا، العاملة المنزلية التي لقت حتفها على يد حدث في الجريمة المروعة والبشعة التي أودت بحياتها، ولكافة الشعب الفلبيني وحكومة جمهورية الفلبين جراء ذلك الحدث الفردي المؤسف. وأكد الجابر خلال لقائه امس، القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى البلاد هوزيه ألمودوفار كابريرا بأن مثل هذه الأعمال المنافية للإنسانية لا تمثل ما جبل عليه الشعب الكويتي من رحمة ورأفة وإنسانية، مشددا على ان العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة. وجدد وزير الخارجية إدانته واستنكاره لهذه الجريمة اللاإنسانية البشعة، مؤكداً حرص الكويت على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق جميع المقيمين على أرضها ومن ضمنهم الجالية الفلبينية وذلك في إطار قوانين العمل المعمول بها في البلاد، والتي حظت بإشادة دولية واسعة من قبل الوكالات وهيئات حقوق الإنسان العالمية، مقدراً الدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف قطاعات الدولة، مشيداً وبكل التقدير بمساهمات الجالية الفلبينية في بناء الكويت وتحقيق التنمية المستدامة فيها، مجدداً كذلك حرصه على كل عناصر العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين بكافة جوانبها ومجالاتها.

من جانبه أشاد القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية الكويتية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه الجريمة، ‏وإحالته إلى القضاء مشددا على أن الكويت تحفظ حقوق العمالة الوافدة لديها وتضمن لهم العيش الكريم وأن حقوقهم محفوظة في دولة الكويت بموجب القانون والأعراف.

وأعرب عن قناعته بأن مثل هذه الحادثة الفردية لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على أن هذه الواقعة المؤسفة لن تؤثر على سير الاتفاقات المبرمة بين الطرفين لاستقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت.

