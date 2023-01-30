لجنة الأحمدي أقرت تخصيص طريق لخدمة مستودع المشتقات البترولية

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على طلبي الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن تخصيص مسار للربط بين حوض التجميع رقم 1 بمدينة صباح الاحمد السكنية ومجـرور صرف مياه الامطار لخدمة المناطق الجنوبية، والثاني بشأن تخصيص طريق لخدمة مستودع الاحمدي للمشتقات البترولية من شارع ميناء الاحمـدي إلى مستودع الاحمـدي للمشتقات في منطقة جنوب الاحمدي.

ووافقت اللجنة برئاسة سعود الكندري على طلب الهيئة العامة للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع 11 من المخطط التنظيمي بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمع للصناعات المستدامة، وعلى طلـب شـركة ناقلات النفط الكويتية تخصيص موقـع لاستغلاله كمخازن ومكاتـب وورش ضـمن القطاع 12 بمنطقة الفحيحيـل مـع الاستغناء عـن الأرض المخصصـة لهـم بمنطقة ميناء عبدالله، فضلاً عن موافقتها لطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود باتجاه الفنطاس.

وأجلت اللجنة طلباً بشأن إعادة تنظيم الجزء الإداري ضمن القطعة 5 بمنطقة العقيلة «مركز الفنطاس سابقا»، وأحالت كذلك للجهاز التنفيذي بالبلدية كلاً من طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع لأحواض تجميع مياه الامطار وقناه مائية وخطـوط ربـط لحمايـة ميناء عبدالله KNPC من السيول، و كتاب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص أراضٍ في مختلف ناطق محافظة الأحمدي.

وحفظت اللجنة الاقتراح المقدم من العضوين ناصر الكفيف ونصار العازمي بشان تخصيص أرض غرب الصباحية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

