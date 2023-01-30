«المواصلات»: إدخال «الفايبر» إلى الرميثية

وطن النهار

اعلنت وزارة المواصلات عن مباشرة استبدال نظام الفايبر القديم بالجديد للمرحلة الأولى لمنطقة (الرميثية) بعد الانتهاء من منطقة (البدع).

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة مشعل الزيد أن الوزارة قامت «بعملية الاستبدال، بناء على العقد الذي تم توقيعه مع الشركة لمدة عامين في نهاية شهر مايو العام الماضي دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية. وناشد الزيد أصحاب المنازل والمباني الموجودة في منطقة (الرميثية) بالتعاون وتسهيل عمل مهندسي الوزارة وموظفي الشركة لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشتركون من الحصول على سرعات عالية عن طريق الاشتراك من خلال شركات مزودي خدمة الانترنت، مشيرا لجميع قاطني منطقة الرميثية بمراجعة مقسم السالمية فى شارع عمان في حال وجود اي استفسار او ملاحظات.

وتقدم الزيد بالشكر لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ولوكيل الوزارة بالتكليف المهندس محمد الحيص بدعمهما المباشر وتوجيهاتهما ومتابعتهما اليومية لتحقيق أهداف الوزارة لتطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت.

