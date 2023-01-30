«الدستورية»: 10 أيام للاطلاع على محاضر الفرز والتجميع في الدوائر الانتخابية الخمس

وطن النهار

اعلنت المحكمة عن مواعيد الإطلاع على محاضر الفرز والتجميع بعد تصويرها من أمانة المجلس وذلك خلال الفترة من 5 إلى 16 فبراير، حيث سوف يكون الاطلاع للدوائر الأولى والثانية والثالثة من 5 إلى 9 فبراير والدائرتين الرابعة والخامسة من 12 إلى 16 فبراير.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق ندبت المستشارين صالح خليفة المريشد، وعبدالرحمن مشاري الدارمي عضوي المحكمة للانتقال إلى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاتخاذ اللازم نحو ضم محاضر اللجان الرئيسية للدوائر والجداول المرفقة والمبين بها مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والتي لم ترد رفقة كتاب وزارة الداخلية.

