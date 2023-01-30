«العلوم والتكنولوجيا» نظمت «الأمن السيبراني»

وطن النهار

أقامت السفارة الأميركية وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل لمدة يومين حول التصدي لهجوم برامج الفدية، بقيادة خبير الأمن السيبراني الأميركي غييرمو كريستنسن الذي اكد أن تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني اضحى أمراً ضرورياً لضمان توافر إنترنت مرن ومنفتح وآمن وموثوق به، فضلاً عن الاستقرار في الفضاء السيبراني.

وسلط كريستنسن الضوء على أهمية أمن المعلومات وإمكانية الوصول إليها والتصدي لاي هجوم إلكتروني على البنية التحتية الحيوية.

من جانبه أعرب رئيس KCST البروفيسور خالد البجين، عن سعادته بترحيب جامعة KCST بورش العمل في مجال الأمن السيبراني والمجالات الأخرى، معربا عن فخره لان KCST قد شكلت علاقة قوية مع السفارة الأميركية في الكويت لدعم المشاريع العلمية.

وأضاف أن مختبر الأمن السيبراني استقطب المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت وهو فريد من نوعه داخل منطقة الشرق الأوسط ويدعم التأهب بما يتماشى مع المتطلبات العلمية والأكاديمية التي تخدم جميع مجالات الأمن السيبراني.

واوضح أن هذا التمرين أصبح ممكناً من خلال التعاون بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة وجامعات الكويت والقطاع الخاص.

هذا وقد حضر ورشة العمل متخصصون في الأمن السيبراني من الدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الخارجية والكهرباء والمياه وأمن الدولة ومركز الأمن القومي والقطاعات

الخاصة.

