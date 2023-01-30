السفير الإيطالي: إيتوري بيلوتا صمم أزياء موظفي «الكويتية»

وطن النهار

أطلقت الخطوط الجوية الكويتية الزي الرسمي الجديد لموظفيها في احتفالية «إطلالة الطائر الأزرق»، بتوقيع مصمّم الأزياء الإيطالي إيتوري بيلوتا.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي بالتصميم الجديد، مؤكداً «أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع مصمم ايطالي»، لافتاً إلى أن «تصاميم بيلوتا التي كُشف النقاب عنها أخيراً خلال احتفالية للخطوط الجوية الكويتية، بدأ العمل في انتاجها وسيرتديها أطقم الخطوط الكويتية في وقت قريب جداً هذه السنة».

وأوضح بالدوتشي أن «بيلوتا تعامل فيما مضى مع كبرى شركات الطيران الدولية، بما في ذلك طيران الاتحاد الاماراتي، وأليطاليا، والخطوط الجوية التركية، وأخيراً الخطوط الكويتية».

واعتبر في تصريح صحافي أن «اختيار الخطوط الجوية الكويتية لمصمم ايطالي، يعكس مدى قوة ومتانة العلاقة بين بلدنا والخطوط الكويتية التي تسيّر حالياً 6 رحلات أسبوعياً، منها 3 رحلات إلى روما و3 رحلات إلى ميلانو، وهذا الأمر ممتاز بالنسبة لشعبي البلدين». ورداً على سؤال عن عدد الكويتيين الذين يزورون بلاده، قال السفير الايطالي: «أصدرنا العام الماضي نحو 25 ألف تأشيرة سياحية العام الماضي».

جديرٌ ذكره أن مصمم الازياء إيتوري بيلوتا، يتتبع جذور تدريبه في الأزياء الراقية، في مشغل دار لانسيتي التاريخي في روما، ولاحقًا في مشغل Raffaella Curiel في ميلانو. أسس لاحقًا مشغله الخاص والعلامة التجارية التي تحمل اسمه وظهرت لأول مرة في عام 2005 بمجموعة تم تقديمها في تقويم أسبوع الموضة في روما.

