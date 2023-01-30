التأزيم.. يجمد الإصلاحات ويربك متخذي القرارات

مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار»، ان مرحلة «تصريف العاجل من الأمور»، هي في واقع الأمر تجميد للإصلاحات الاقتصادية الملحة والعاجلة، حيث ان معظم تلك الإصلاحات ترتبط بإقرار مشاريع قوانين عاجلة وتحتاج الى توافق حقيقي بين السلطتين.

وبينت أن مشروع قانون الدين العام يعد من بين القوانين العاجلة التي تحتاج لتوافق، بالإضافة إلى تعديلات قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد قاطرة الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الخاص منذ فترة طويلة.

واستدركت بالقول، أن تأخر تلك القوانين الملحة، هي بمثابة وأد للتطلعات التنموية التي تنشدها الكويت والقطاع الخاص، متوقعة أن ينعكس هذا الجمود على تحسن بيئة الأعمال.

وأضاف أن ما يزيد الجمود تعقيداً هو غياب اتخاذ القرارات الحاسمة من قبل المسؤولين ومتخذي القرار، وهو ما يعني مزيداً من التأجيل والتسويف للعديد من المشروعات التنموية المدرجة في الخطة وتعطيلاً للخطط الرامية لتنويع مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

وأفادت أن غياب اتخاذ القرارات يعني مزيداً من التأجيل، كذلك، لقرارات غاية في الأهمية تتعلق بالرعاية السكنية وتوفير السكن الملائم لأكثر من 195 ألف طلب إسكاني تنتظر حلولاً عاجلة طال انتظارها من المسؤولين.

