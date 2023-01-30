البورصة.. تباين المؤشرات

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها ،أمس، على ارتفاع مؤشرها العام 20?4 نقطة ليبلغ مستوى 7331?83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?28 في المئة. وتم تداول 140?9 مليون سهم عبر 6919 صفقة نقدية بقيمة 33?9 مليون دينار.

وقد تباينت المؤشرات الرئيسة للسوق في ختام تعاملات ، أمس، تزامناً مع نمو 7 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4?17 نقاط ليبلغ مستوى 5673?91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?07 في المئة من خلال تداول 82 مليون سهم عبر 3428 صفقة نقدية بقيمة 9?8 ملايين دينار .

وارتفع مؤشر السوق الأول 29?86 نقطة ليبلغ مستوى 8142?96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?37 في المئة من خلال تداول 24 مليون سهم عبر 3491 صفقة بقيمة 24 مليون دينار.

