الصين لمواطنيها .. أنجبوا أطفالاً

مال وأعمال

«نرجو منكم إنجاب المزيد من الأطفال».. هذه هي الرسالة التي تقدّمها الصين للأزواج حالياً بعد عقود من فرض سياسة الطفل الواحد على أغلب الأسر. مما سبّب تحولاً في التوجه العام للدولة، والسبب هو أنَّ أعداد المواليد تراجعت لمدة 6 سنوات على التوالي، وأدى ذلك إلى انخفاض تعداد السكان العام الماضي للمرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي.

وأخذ تعداد السكان في سن العمل يتضاءل لسنوات، وتُظهِر التوقُّعات أنَّ ربع تعداد السكان سيصل لعمر 60 عاماً أو ما فوق بحلول 2030. ويهدد ذلك النمو الاقتصادي، الذي يعتمد على عدد كبير من الأيدي العاملة، فضلاً عن احتمال غياب العدد الكافي من الأشخاص الأصحاء لرعاية كل كبار السن.

الخلاصة تتمثل في أنَّ اقتصاد الصين قد يواجه صعوبات في التفوق على الولايات المتحدة من حيث الحجم، وربما تفقد الدولة مركزها كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لصالح الهند العام الحالي.

