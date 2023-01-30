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مال وأعمال

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7.75 مليارات دولار فائض ميزان قطر التجاري


ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في ديسمبر الماضي بنسبة 10% على أساس سنوي و7.6% على أساس شهري ليصل إلى 28.2 مليار ريال قطري (7.75 مليارات دولار). بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة ، ساهمت زيادة الصادرات وكبح الواردات في دعم الفائض التجاري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير نحو 38.3 مليار ريال بارتفاع 7.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبزيادة 3.1% عن نوفمبر 2022، بينما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 7.7% عن نوفمبر، لتصل إلى نحو 10.1 مليارات ريال.


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