«KIB» و«سافكس» يطلقان بطولة «KIB | The STADIUM»

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) تحت رعايته مبادرة رياضية احترافية هي الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، KIB | The STADIUM، يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، في حفل افتتاح كبير يليق بالحدث الأضخم والأول من نوعه، الذي تم تنظيمه من قبل شركة Suffix Events، كجزء من جهود البنك لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت، تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، الرامي إلى دعم الموهبة الكويتية وتبني اهتماماتها وتنمية خبراتها في مجالات متعددة.

هذا وانطلقت فعاليات بطولة KIB | The STADIUM رسمياً ضمن حفل افتتاح مذهل، تم فيه إحياء الملعب بأكمله بعرض إيقاعي رائع على الطبول، مع دخول موكب من مختلف اللاعبين المشاركين، وذلك أمام حشد كبير من الجمهور، الذي ضم نخبة من كبار الزوار والشخصيات العامة البارزة، مع استضافة أعضاء مجلس إدارة KIB وفريق الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة شركة سافكس ومجلس امنائها والهيئة الإدارية.

وفي يومها الأول، رحبت بطولة KIB | The STADIUM بأولى زوارها داخل ساحاتها المختلفة، والتي تضم كلا من منطقة الملاعب، ومنطقة القرية (المنطقة التجارية) وساحة المطاعم Food Buzz، وقد تم تصميم الهيكل الضخم وتخطيطه بعناية على مدار أشهر، ليصبح قادراً على استضافة مثل هذا الحدث الاحترافي المهم في موقع يلتزم بالمعايير الدولية للتميز في كل مرحلة من مراحل هذه البطولة.

وفي هذا اليوم أيضاً، شهدت ساحة الملاعب أول جولة من مباريات البادل لعمالقة مجلس التعاون الخليجي، حيث شارك فيها مجموعة من اللاعبين في المنطقة، والتي أقيمت تحت إشراف اتحاد البادل الكويتي، في حين كانت ساحة المطاعم مليئة بالإثارة حيث تجول الزوار بين أجنحة مشاريع المأكولات والمشروبات المتنوعة لدعم أصحابها من رواد المشاريع الصغيرة المحليين، أما عن منطقة القرية، فقد شهدت تواجد العديد من الشركات من مختلف الصناعات والقطاعات التي عرضت خدماتها ومنتجاتها لزوار KIB | The STADIUM من خلال أجنحتها المستأجرة.

ويذكر أن بطولة KIB | The STADIUM أقيمت لتمتد على مدار أسبوعين، بمرحلتيها المنقسمة لمنافسات في رياضة البادل وأخرى في تحدي اللياقة البدنية المتعددة، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في كلتا المرحلتين في جميع المنافسات الرياضية.

وفي حديثه عن حفل الافتتاح، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «نحن فخورون بما حصدناه اليوم في هذا الحدث الرائع، بعد أشهر من العمل الدؤوب من جميع الجهات، كما نؤكد التزامنا بدورنا الفعال تجاه المجتمع كشركاء جادين ومبدعين، وسعينا لتقديم تجارب متميّزة تجمعنا بهم بذات القيم، والرياضة على وجه الخصوص وعندما يتعلق الأمر بالارتقاء بمستوى الكويت إقليمياً».

وأضاف: «لطالما كان KIB من أكبر الداعمين للرياضة في الكويت، ومع ذلك، فقد قمنا هذا العام تحديداً بقطع شوط إضافي من خلال رعاية بطولة بمعايير احترافية، لتكون مصدر فخر ليس فقط لـ KIB ولكن للكويت وشعبها كافة، فتعتبر بطولة KIB | The STADIUM تجربة مثيرة تهدف إلى ترسيخ أهمية الرياضة في الكويت على المستوى الإقليمي، فمن أجل تقديم حدث رياضي ضخم يتماشى مع أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، أظهرت جميع الأطراف المساهمة التزاماً قوياً بأعلى معايير التميز الدولية - وهو جهد مشترك استغرق شهوراً من العمل الجاد والتفاني لتقديم بطولة استثنائية شاملة».

وبصفته مؤسسة مالية ومصرفية رائدة في الكويت، يواصل KIB تعزيز مشاركاته المجتمعية، موسعاً نطاق جهوده - تحت مظلة برنامجه الخاص للمسؤولية الاجتماعية - للنهوض بمختلف المجالات في الكويت، مثل الرياضة والفنون والآداب والصحة، وتنميتها، بأفكار استوحاها إلى حد كبير من شعاره المؤسسي، «بنك للحياة»، والذي يضمن أن كل قرار يتخذه سوف يكون له تأثير إيجابي لحياة أكثر ازدهاراً لمجتمعه، ويمكنهم من تحقيق أهدافهم والنمو نحو تطلعاتهم.

من جهته أعرب مدير عام شركة سافكس، أحمد الماجد، عن ارتياحه وسعادته بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من KIB | The STADIUM والشراكة مع مصرف رائد مثل KIB. كما أشار إلى النجاحات التي تحققت على مدى 15 سنة من العمل الجاد في تنظيم مختلف النشاطات الرياضية في الكويت خصوصاً والمنطقة عموماً، والتي كانت الرعاية من أوجه هذا النجاح، مقدراً وقفة الثقة من جميع فريق إدارة KIB والتعاون المشترك الذي واكب جميع تفاصيل التحضير لانطلاقة هذه الفعالية. كما شكر من جهته كل الرعاة والشركاء وجميع أجهزة الدولة على التعاون الكامل في انجاح هذا الحدث وإظهار صورة الكويت الحضارية في تنظيم هكذا نشاطات رياضية.

ودعا الماجد ليكون KIB | The STADIUM مناسبة جديدة لتأكيد أهمية صناعة أحداث رياضية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعناوين وأهداف عربية وإنسانية، انطلاقاً من القناعة بأهمية هذه الأحداث الرياضية التي تجمع وتوحد بين المجتمعات وقد باتت فيه الرياضة اللغة الأكثر قدرة على أن تجمع بين الشعوب. منوهاً بالمواكبة الإعلامية KIB | The STADIUM محلياً وإقليمياً، ومشيراً الى اتجاه لتطوير تلك الشراكة مع KIB على المدى الطويل لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

وختاماً، يمكن الآن شراء كل من تذاكر الدخول لمشاهدة جميع المباريات، وكذلك تذاكر الدخول إلى KIB | The STADIUM، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة سافكس: suffix.events