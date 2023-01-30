«بيتك»: «إعادة إعمار المباركية» يتم على قدم وساق

مال وأعمال

أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الى انه عقب توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت بشأن إعادة إعمار المنطقة المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، قد جرى التنسيق مع بلدية الكويت وتشكيل فريق استشاري من المختصين في التراث المعماري والمحافظة عليه وذلك بهدف تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب وحسب المواصفات والتصاميم التراثية التي ترسخ القيمة التاريخية والأثرية لهذا المعلم المهم.

وأضاف «بيتك» في بيان صحفي، أنه يمضي في الاجراءات حسب الخطة، وان انجاز المشروع يتم على قدم وساق، مشيدا بتعاون مجلس الوزراء وبلدية الكويت وفريق العمل الاستشاري الذي تم تشكيله بموجب قرار معالي وزير الدولة لشؤون البلدية، وكذلك جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ولفت البيان الى انه تم اختيار مدير المشروع والذي يتمتع بإمكانيات هندسية وفنية عالية وخبرات عريقة لضمان تنفيذ المشروع بالصورة الأمثل أخذا بالاعتبار إعادة إحياء الطابع التراثي لسوق المباركية والمنطقة المجاورة لتعود معلما أساسيا من معالم دولة الكويت الحبيبة. وأضاف البيان بأن «بيتك» والفريق المختص يولون أهمية كبيرة لتجميع المعلومات والصور التاريخية لسوق المباركية القديم لكي يعكس التصميم الطابع القديم والتراثي لهذا السوق. وأوضح البيان ان «بيتك» يجري حاليا اختيار المكتب الهندسي لمرحلة التصميم والاشراف والذي سيتم تحديده في الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة الفريق والجهات المختصة.

واذ يحرص «بيتك» على مواصلة دوره الوطني والمجتمعي، فإنه يتقدم بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على دعمهم لمبادرة «بيتك» والتي تأتي في اطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت وشعبها. الجدير بالذكر ان مبادرة «بيتك» تشمل إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية.

