«الكويتية السعودية»: توطين 26 منتجاً دوائياً

مال وأعمال

ضمن حرص وزارة الصحة على تلبية طلب السوق المحلي، ضمن شراكة خاصة مع «مختبرات أبوت» العالمية ، وباتفاقية تصنيع مشترك مع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية إحدى الشركات التابعة لميزان القابضة، عملت الشراكة على توطين صناعة 26 منتجاً مبتكراً في دولة الكويت.

وتعليقاً على هذا الاستثمار النوعي الجديد، قال الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة: « يدعم هذا الجهد هدف الوزارة المتمثل في جعل الكويت مركزاً صيدلانياً مرموقاً في الشرق الأوسط، كما تولي وزارة الصحة الكويتية أهمية كبرى لجودة الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي تقوم بتوفيرها في الكويت، ناهيك عن تأمين جميع الاحتياجات المحلية من منطلق حرص الوزارة بالدرجة الأولى على تحقيق الصحة والسلامة».

كما أضاف: «إن هذا الاستثمار يمنح الكويت مخزوناً من المنتجات المبتكرة ذات الجودة العالية والمعتمدة عالمياً التي توفرها أكبر الشركات في قطاع تصنيع الأدوية، فيما أن هذا الاستثمار هو أيضاً استثمار في المعرفة والتكنولوجيا التي ستحظى بها الكويت ليساهم ذلك في تنوع اقتصاد البلاد ونموه بما يحقق عدداً من ركائز رؤية كويت جديدة لعام 2035. وبالنيابة عن وزارة الصحة، لنا الفخر في أن نكون داعماً لهذه الشراكة المثمرة والواعدة مع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية.»

وتُعد هذه الشراكة أول استثمار من نوعه في الكويت لشركة عالمية متخصصة في تصنيع الأدوية، ويعود هذا النجاح إلى الدعم الذي قدمته وزارة الصحة الكويتية والسفارة الاميركية من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات الصحية العالمية والمحلية. وتعني هذه الشراكة توطين صناعة المنتجات المتفق عليها، الأمر الذي سيمكّن دولة الكويت من توفير هذه الأدوية بشكلٍ أسرع لتلبية طلب السوق المحلي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي سيتم ممارستها محلياً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل محلية وبرامج تدريبية على أحدث التقنيات التي سوف تقدمها هذه الشراكة.

وعن هذه الشراكة، قال د. راشد خزعل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية: «نحن فخورون جداً بإبرامنا هذه الشراكة مع «مختبرات أبوت» التي تعد إنجازاً ليس فقط لشركتنا، بل لدولة الكويت، حيث تتمتع «أبوت» بمكانة عالمية مرموقة في ابتكار المنتجات ذات الجودة. إن هذه الشراكة هي نقطة بداية لعلاقة طويلة الأمد ستساهم من دون شك في تطوير قدراتنا التصنيعية وكذلك النهوض في قطاع الأدوية في دولة الكويت».

وتعليقاً على الدور الذي قامت به المؤسسات الحكومية في تسهيل هذا الاستثمار، أكّد جيمس هولتسنايدر، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الكويت أن هذه الاتفاقية مهمة جداً لكل من الكويت و«مختبرات أبوت»، وسيكون لها أثر إيجابي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية المحلي بدعم من الجهود المبذولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الجديدة. كما تعكس هذه الاتفاقية التزام «مختبرات أبوت» تجاه الكويت ورفاهية شعبها.

