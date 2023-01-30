«بوبيان»: 57.8 مليون دينار صافي الأرباح لعام 2022

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية في عام 2022 بلغت 57.8 مليون دينار بنسبة نمو 19% وربحية سهم بلغت 14.2 فلسا مع التوصية بتوزيع 6 فلوس نقداً و6% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 43.6 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الشايع تعليقاً على ذلك «بحمدالله استطعنا تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2022 على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على أداء البنوك وقطاعات الاعمال بصورة عامة».

وأشار الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2022 حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%. وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليارات دينار بنسبة نمو 6%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الايرادات التشغيلية 201 مليون دينار بنسبة نمو 7%.

وأكد الشايع دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك والتى تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الجيدة والتى ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك.

عام حافل بالإنجازات

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققها البنك استمراراً لخططه في المزيد من التوسع المحلي والانطلاق إقليمياً وعالمياً.

وأكد الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية فى خدمة العملاء والتفوق التكنولوجى وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وأشار الماجد إلى ما حققه بنك بوبيان خلال عام 2022 من انجازات وحصوله على مجموعة من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة إلى جانب التحسن الدائم في تصنيفاته الائتمانية من مؤسسات التقييم العالمية والتى تعكس دوره الإيجابي واسهاماته المميزة في شتى المجالات لصناعة الصيرفة الإسلامية.

وخلال العام الماضي حقق بنك بوبيان انجازاً مهماً بحصوله على ترقية التصنيف الائتمانى من كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز حيث تم رفع التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلىA2 وA على التوالى وهى التصنيفات التى وضعت بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفى صدارة جميع البنوك الإسلامية فى الكويت والثاني على مستوى جميع البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الاخريين موديز وفيتش، وأكد الماجد على ان هذا الانجاز يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات.

كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية وذلك نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أفضل الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق بالإضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية و جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال وجائزة أكثر البنوك ابتكاراً على مستوى الشرق الأوسط.

كما انضم بنك بوبيان لقائمة المئة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقدا كامل من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي، وقد تم وضع هذه القائمة التي تعدها سنوياً مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الارباح لعام 2021.

و توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.

المنتجات والخدمات

وخلال 2022 اختتم بوبيان برنامج Boubyan Accelerator الأول من نوعه في الكويت بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابعة لمركز دبي المالي العالمي والذى يهدف إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة اشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح، كجزء من استراتيجية البنك الممنهجة تجاه دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.

واستمر البنك في تقديم المنتجات والخدمات المميزة للعملاء حيث تم إطلاق العديد من الحملات الخاصة بحساب الشباب PRIME مع العديد من العروض و المزايا و التجارب التي تهم هذه الشريحة وإطلاق بطاقة اليوم الوطني للدفع المسبق بتصميم خاص و مميز مع العديد من الخصومات و العروض الحصرية الخاصة بهذه البطاقة وإطلاق بطاقة كأس العالم المسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود مع العديد من المزايا و العروض الحصرية الخاصة بها

على مدار العام.

للمرة الأولى على مستوى الكويت واصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال إطلاقه مبادرة Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت والتي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع وكالة BNK للسيارات الهجينة الكهربائية في الكويت.

المسؤولية المجتمعية

خلال عام 2022 استطاع بنك بوبيان اثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام والبارز في دعم مسيرة التطور والنمو في دولة الكويت من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محلياً ومن ابرزها مبادرة «عليك ان تتكلم.. وعلينا أن نتقبل» لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية.

واختتم البنك عام 2022 بواحدة من أهم ايقوناته للمسؤولية المجتمعية تجاه دعم الشباب وهي فعالية «مهرجان الكويت للقهوة» الذي نظمه للعام الخامس على التوالي والذي يٌعد أكبر حدث اجتماعي شبابي شهدته الكويت منذ خمس سنوات، بالاضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية للشباب من الجنسين وعلى رأسها «بطولة الدرجات الهوائية» التي جاءت فكرته تكريماً لذكرى احدى موظفات البنك وهي المهندسة «آلاء معين العتيبي» التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدرجات الهوائية في عام 2021 كما دخل البنك مع شراكة تعاون مع ملاعب بادل إن PADEL IN المتخصصة في لعبة البادل لمدة عام كامل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالمياً واقليمياً.

واستطاعت حملة (نور بوبيان 5) التي نظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.

موارد البنك البشرية.. القوة الحقيقية

وعلى مستوى مجموعة الموارد البشرية استمر البنك في دعم موارده البشرية وكوادره الوطنية حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 80% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك.

وخلال 2022 استطاع بنك بوبيان الاستثمار في كوادره البشرية لتعزيز كفاءاتهم وصقل مهاراتهم من خلال تزويدهم بالبرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات

والشركات المتخصصة في استشارات إدارة وتطوير الموارد البشرية وينطلق هذا التوجه من رغبة بنك بوبيان في تبني المعايير الرائدة عالمياً لضمان

جاهزية البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تأهيل قادته وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة بصورة كافية

في السوق.

