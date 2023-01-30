«CODED» أطلقت مبادرة «الكويت تبرمج»

مال وأعمال

انطلقت النسخة الثالثة من مبادرة الكويت تبرمج من قبل أكاديمية كودد بشراكة استراتيجية مع شركة صناعات الغانم، شركة زين للاتصالات بيت التمويل الكويتي، وشركة أجيليتي بهدف تعليم ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية أساسيات البرمجة الحديثة في مختلف اللغات البرمجية مثل لغة بايثون تطوير مواقع الويب تطوير ألعاب الفيديو، وبرمجة التطبيقات باستخدام Flutter.

«الكويت تبرمج» هي مبادرة مجانية بالكامل تهدف لإنشاء جيل واع في مجال التقنية، وخلق فرص للطلبة في المشاركة والتأثير في مستقبل الصناعات التقنية المحلية والعالمية. قال احمد معرفي، الرئيس التنفيذي - أكاديمية CODED سعداء جدًا بأن نعلن عن انطلاق مبادرة الكويت تبرمج بنسختها الثالثة لعام 2023. تهدف المبادرة لتمكين 1000 طالب وطالبة من أبناء المرحلة الثانوية من مدارس القطاع الحكومي والخاص في الكويت وتعليمهم أحدث لغات البرمجة تنطلق من الكويت إلى العالمية بإذن الله نتقدم بجزيل الشكر للشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي وهي شركة صناعات الغانم وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات وأجيليتي على رعايتهم الكريمة لهذه المبادرة ونأمل أن تلاقي المبادرة النجاح وتحقق أهدافها المرجوة، كما ندعو أبناءنا وبناتنا للتسجيل في هذه المبادرة من خلال الموقع www.code.kw للاستفادة من برامجنا التدريبية المجانية».

وبدوره، قال عبداللطيف الشارخ، مدير إدارة الاتصالات المؤسسية في مجموعة صناعات الغانم: نتشرف اليوم في أن نكون بجانب نخبة من مؤسسات القطاع الخاص لنجدد دعمنا كشريك استراتيجي للعام الثاني على التوالي لمبادرة (الكويت تبرمج). هذه المبادرة الوطنية التي تمكن الشباب في المرحلة الثانوية من تعلم أساسيات لغات البرمجة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أكاديمية «كودد»، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح: «نفخر في «بيتك» بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد التطوير الابتكار التكنولوجي، والذي نطمح من خلاله الى دعم الشباب الكويتي والمساهمة في توفير أفضل الوسائل التعليمية لهم في مجال البرمجة، مبينا أن ذلك يأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم الابتكار والطلبة والشباب تماشيا مع استراتيجية الاستدامة للبنك.

وأضاف الرويح: «نحرص في «بيتك» على دعم التقدم العلمي ومبادرات الابتكار والإبداع التكنولوجي، لذا نحن سعداء باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد وإطلاق النسخة الثالثة لمبادرة الكويت تبرمج، وتعزيز الجهود في إثراء المعرفة ودعم الابتكار والإبداع والمبادرات التكنولوجية والاهتمام بالشباب ورعاية مواهبهم». وأشار إلى أن «بيتك» يحرص على دعم هذه المبادرة وتوفير أفضل بيئة تعليمية للشباب الكويتي، والمساهمة في إنشاء جيل متقدم في المجال التكنولوجي يواكب متطلبات المستقبل .

