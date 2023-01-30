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وطن النهار

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بحضور وزير الخارجية

سمو ولي العهد استقبل منصور العتيبي وجاسم البديوي


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه كلا من نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير جاسم البديوي وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.
وتمنى سموه لهما دوام التوفيق والنجاح. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.


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