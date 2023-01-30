بوشتال: 70 ألف كويتي زاروا الأردن في 2022

وطن النهار

أكد سفير الاردن في الكويت صقر بوشتال أن العلاقات بين البلدين تمتاز بالتواصل بين القيادتين والشعبين مع الحرص المشترك على تطورها ونموها في مختلف المجالات، مشيراً الى الزيارة الناجحة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الاردني أيمن الصفدي وما تحقق منها من لقاءات مثمرة وتعزيز التعاون الثنائي والعربي فضلاً عن مناقشة أهم القضايا الاقليمية والدولية.

جاء ذلك في تصريح بوشتال على هامش المخيم الذي أقامته الجالية الاردنية اول من امس في بر الصبية بحضور الامين العام الجالية نبيل العبدالله ورموزها ولفيف من رجال الاعلام وعدد كبير من الاردنيين المقيمين في بالكويت.

وأشار الى الاقبال الملحوظ من الكويتيين لزيارة بلدهم الثاني الاردن لغرض السياحة ، حيث زار المملكة اكثر من 70 الف سائح كويتي خلال عام 2022، لافتا الى ان الكويتيين لا يشعرون بالغربة في الاردن نظرا لتشابه العادات والتقاليد بين البلدين والقوائم المشتركة.

ولفت الى أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الاردنية المعترف بها حوالي 5000 طالب وطالبة وذلك في مختلف التخصصات.

واعلن بوشتال عن اطلاق السفارة خدمات الكترونية اعتبارا من 10 يناير الماضي لنظام المواعيد مع وقف استقبال اي مراجع بدون موعد مسبق اعتبارا من اول فبراير المقبل، لافتا الى أن هذه العملية تمت تدريجيا وبطريقة سلسة تهدف الى تنظيم امور المراجعين ولضمان افضل واسرع خدمات اهم تلافيا لحدوث اي ارباكات في سير العملية.

واضاف أن أغلب المعاملات الالكترونية حالياً هي خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر الأردنية الدائمة وذلك تسهيلاً على أبناء الجالية الأردنية.

من جانبه، قال الامين العام للجالية الاردنية بالكويت نبيل العبدالله بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها حكومة الكويت لابناء الجالية الاردنية والسمعة الحسنة التي يتمتع بها كل الاردنيين المقيمين.

واشار الى ان ابناء الجالية المقيمة في البلادي الذين يبلغ عددهم حوالي 60 الفا يسهمون بشكل فعال في تنمية الكويت ونهضتها.

واشار الى الاستعدادات التي تقوم بها الجالية الاردنية بمشاركة الكويت في احتفالاتها باعيادها الوطنية الشهر المقبل، لافتا الى ان المخيم الذي يقام لابناء الجالية ينظم سنويا بهدف الالتقاء والتجمع بعيدا عن ضغوط العمل اليومية.

من جانب اخر، اقام مجلس الجالية الأردنية احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الـ61 حيث شارك السفير وأعضاء الجالية في قطع كيكة الحفل وسط تقديم التهاني للأردن حكومة وشعبا.

