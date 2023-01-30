الأمانة العامة للأوقاف افتتحت مسجداً في أستراليا

وطن النهار

بحضور ممثلة ملك بريطانيا، وحاكم ولاية سوثويلز ووزراء العمل والتعددية وممثلي الجهات الرسمية باستراليا، وبحضور ممثل الأمانة العامة للأوقاف أحمد عبدالإله، افتتحت الأمانة العالمة للأوقاف بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية أحد أكبر المساجد في سيدني بأستراليا.

وقال رئيس قطاع أوروبا في جمعية الرحمة العالمية وممثلها في حفل الافتتاح خالد الملا نيابة عن الأمانة العامة للأوقاف الداعم الرئيسي للمسجد وتحت إشراف جمعية الرحمة العالمية: أننا «نفتتح هذا الصرح الدعوي الإسلامي المبارك وتلك التحفة المعمارية المميزة في سماء مدينة سيدني، مشيرا إلى أن المسجد يعد محضناً تربوياً يحفظ هوية أبناء المسلمين ويعمل على تثقيفهم، وإقامة الصلوات والخطب وحلقات تحفيظ القرآن، وتدشين الدورات العلمية في العقيدة والفقه والحديث والثقافة الإسلامية، إلى جانب دوره الدعوي الرائد في احتضان المسلمين الجدد.

