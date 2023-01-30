ملفات.. إلى «العفو السنوي»

الأولى

علمت النهار أنه تم تحويل ملفات قضائية خاصة بالعفو الى لجنة العفو السنوي التي ستصدر قراراتها نهاية شهر فبراير المقبل على ان يتم تنفيذ اخلاء السبيل في الاول من مارس.

وقالت مصادر ان هناك عددا من المواطنين ممن صدرت عليهم أحكام قضائية خاصة بالشأن البرلماني والدعوي سيتم اخلاء سبيلهم ضمن ما ستنتهي اليه لجنة العفو الأميري.

ولم تسم المصادر الأسماء ولا الملفات، معلقة بالقول: القضايا معروفة والاشخاص معروفون.

بعدما أصبح الغش في الامتحانات ظاهرة بل ومصيبة المصايب كما وصفته النائب عالية الخالد، كشف رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر انه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل ووقعه 10 نواب لمناقشة الامر، متمنيا حضور رئيس الحكومة ووزير التربية والاستجابة لرغبات الأمة.

وقال المطر بعد اجتماع اللجنة أمس ان رئيس الحكومة مطالب بإقالة جميع قيادات وزارة التربية فورا، وهذا أقل شيء يتماشى مع حجم الجريمة لأن قياديين في الوزارة لا يعرفون تقييم المشكلة وليست لديهم رؤية ولم يقدموا اي مبادرات للاصلاح بل ويقولون ان وكيل الوزارة لم يعلم بالغش إلا من خلال الصحف.

ولفت الى ان هناك محاولات الغش في السنوات الماضية تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع، بل أن الطالب اصبح يسأل المدرس عن سبب عدم تركه يغش، حتى وصلت حالات الغش إلى أكثر من 40 ألف حالة، و بعض أولياء الأمور هم الآن من يغششون أبناءهم.

وحذر المطر من أن هذه الثقافة قادرة على تدمير المجتمع بينما قيادات وزارة التربية عاجزة أمام هذه القضية.

وأكد تقديم اللجنة التعليمية تقريرا عن الغش إلى مجلس الأمة في الأسبوع الأول من فبراير بعدما عجز القياديون عن حل المشكلة.

من جهتها، قالت عضو اللجنة التعليمية النائب الخالد ان مشكلة الغش في الاختبارات آفة تنخر في جسد الدولة، وان 40 ألف حالة غش دليل على أنها مصيبة المصايب خصوصا انها تتم بمساعدة المدرسين والمسؤولين.