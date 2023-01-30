الإثنين 30 يناير 2023 ,9 رجب 1444
رقم العدد:
4329
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دندرة
أوديسا مدينة أوكرانية مهددة بالإنقراض... تماماً كحال أمة العرب ! عجبي
دندرجي
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