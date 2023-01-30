للوزراء.. المواجهة لا بارك الله في الضعف!

الأولى

بعد الصورة المشوشة التي نجح عدد من النواب في تصديرها الى المواطنين بشأن الاداء الحكومي خلال الـ 100 يوم التي اعقبت تشكيلها، حتى غدا الكثيرون يتصورون ان السلطة التنفيذية وحدها وراء كل اخفاق، وخلف كل تراجع نصح مراقبون وسياسيون حكومة تصريف الأعمال الحالية بأن تضع النقاط على الحروف، لتظهر الحقائق وتبين كم الجهود التي بذلتها والخطوات التي اتخذتها من اجل تحقيق مصالح المواطنين.

وقال هؤلاء المراقبون ان من واجب الحكومة تجاه نفسها ومن واجبها تجاه المواطن ان تعلن عن انجازاتها، وتظهر ما قدمته للكويت والكويتيين حتى لا تكون - كما هي الان - لقمة سائغة يلوكها بعض النواب بأفواههم، ويروجون عنها ما يريدون حتى يظهروا بمظهر الابطال العالمين بكل بواطن الأمور.

واضافوا ان على الوزراء ان يظهروا امام كل الوسائل الاعلامية المتاحة ليدفعوا عن انفسهم تهمة التراخي والتقصير، وليوضحوا للشعب ان المعوقات التي توضع في طريقهم والعقبات التي يتعمد بعض النواب ابقاءها وعدم ازالتها تقف امام تحقيق ما تصبو الحكومة اليها من انجاز وفاء بقسمها وحرصا على حاضر ومستقبل الوطن.

وقال المراقبون: ان السكوت امام الاتهامات الباطلة يزيدها شيوعا وانتشارا ويزرع اليأس في نفوس المواطنين، ويصور لهم - ظلما وعدوانا - ان السلطة التنفيذية تقف حجر عثرة امام تحقيق مصالحهم، والقضاء على ما يعانونه من مشكلات زاد عمر بعضها على عشرات السنين.

واستطردوا قائلين: لو استمر الوضع على ما هو عليه من سكوت حكومي، وهجوم نيابي بالحق وبغير الحق، فلن تصمد اي حكومة في المستقبل سوى بضعة شهور، ثم تروح لتحل غيرها محلها، ثم تلقى نفس مصيرها، وبالتالي ندور في حلقة مفرغة، ويظل المواطن هو الخاسر من صراع مفتعل يدفع ثمنه، وتظل الكويت بلا تنمية ولا تطوير.

وختموا بقولهم: ان اظهار الحقائق فرض حتى لا يستمرئ المتمصلحون ما هم فيه، وحتى لا يظلوا دائما في موقف المهاجم الذي اذا لم يحرز هدفا فعلى الاقل لن ينال مرماه اي هدف.